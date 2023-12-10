انت الأن تتابع خبر الاحتلال أسقط أكثر من 22 ألف قنبلة أميركية على غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت صحيفة واشنطن بوست، إن إسرائيل أسقطت خلال أول 45 يوما من حربها على غزة أكثر من 22 ألف قنبلة مقدمة من واشنطن.

وأوضحت الصحيفة أن الأسلحة الأميركية دورها مركزي في الحرب، وأن الكونغرس اطلع على حجم تسليح إسرائيل.

ونقلت عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن لا تجري تقييما في الوقت المناسب لالتزام إسرائيل بقوانين الحرب.

يذكر أن المسؤول المستقيل من وزارة الخارجية الأميركية جوش بول، قد قال مساء السبت، ان بيع أسلحة لإسرائيل يجعل واشنطن متواطئة في جرائم حرب بقطاع غزة، وفقاً لشبكة "إن بي سي".

وأضاف بول، أن مبيعات الأسلحة تشكك بمصداقية الدعوات الأميركية لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

وجاءت تصريحاته بعدما أعلنت الإدارة الأميركية، السبت استخدام صلاحيات الطوارئ لبيع آلاف من قذائف الدبابات لإسرائيل من دون مراجعة الكونغرس.

من ناحية ثانية، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، أسفر عنه عشرات الشهداء والجرحى.

وقصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية وقنابل دخان، حي الشيخ ناصر ومناطق شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.