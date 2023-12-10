انت الأن تتابع خبر حزب الله يهاجم مقر قيادة لجيش الاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن حزب الله اللبناني، الأحد، إن مقاتليه هاجموا بطائرات مسيرة مقر قيادة لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب ثكنة يعرا قبالة الحدود اللبنانية وأوقعوا إصابات فيه.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الحزب الذي يتبادل القصف مع جيش الاحتلال عبر الحدود منذ أسابيع، أنه استهدف موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وأنه حقق إصابة مباشرة.



وتم إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى.

على صعيد آخر، نقلت "وحدة الإنقاذ العسكرية 669" التابعة لجيش الاحتلال جنودا إسرائيليين أصيبوا في المعارك مع المقاومة الفلسطينيية في الشجاعية وجباليا بقطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت كتائب عز الدين القسام وسرايا القدس عن استهداف تجمعات لجنود للاحتلال وآليات عسكرية تابعة لهم في عدة جبهات بقطاع غزة وتحقيق إصابات مباشرة فيها.

كما أعلنت القسام أن مقاتليها أجهزوا على 3 جنود إسرائيليين من مسافة صفر بعد الإطباق على آلية عسكرية في الفالوجا شمالي غزة.