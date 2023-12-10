انت الأن تتابع خبر الاحتلال: هجوم محتمل على اليمن وتصعيد على جبهة لبنان .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفاد تقرير نشرته صحيفة "إن 12 نيوز" العبريّة، أنّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ "بلاده ستتحرك عسكريًا ضد الحوثييين في اليمن، إذا لم تفعل الولايات المتحدة ذلك".

ونقل التقرير عن رئيس مجلس الأمن القومي في دولة الاحتلال، تساحي هنغبي، قوله: "لقد أبلغ نتنياهو بايدن بأنه في حال لم تتحرك واشنطن ضد الحوثيين فسنتحرك نحن عسكريًا".

وندد هنغبي بما أسماه "الحصارَ البحري". قائلًا: "إذا لم يهتم العالم بهذا الأمر؛ لأنه مشكلة دولية، فسنتحرك لوضع حد لهذا الحصار البحري".

وقال هاليفي، إنّه "يجب أن يكون هناك تغيير واضح للغاية في الوضع الأمني على الحدود اللبنانية".

وكان هاجم الحوثيون مؤخرًا سفنًا مرتبطة بدولة الاحتلال الإسرائيليّ في البحر الأحمر، وأطلقوا طائرات مُسيَّرة وصواريخ باليستية، بهدف دعم للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأعلن الحوثيون، السبت، أنّهم "سيمنعون كافة السفن المتجهة (إسرائيل) من أي جنسية من المرور، إذا لم يدخل قطاع غزة ما يحتاجه من الغذاء والدواء"، محذرين من أنّ "هذه السفن ستصبح هدفًا مشروعًا لها إذا لم يتحقق ذلك".



وذكرت شبكة فوكس نيوز الأميركية، أنّ البيت الأبيض لم يردّ على طلبها التعليقَ على تصريحات هنغبي.