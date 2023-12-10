انت الأن تتابع خبر إيران تبدأ محاكمة دبلوماسي سويدي بتهمة التآمر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد 600 يوم على احتجازه، بدأت إيران محاكمة دبلوماسي سويدي يعمل لدى الاتحاد الأوروبي، ووجهت إليه تهمة "التآمر مع إسرائيل للإضرار بالجمهورية الإسلامية"، وفق ما أعلن القضاء في طهران، الأحد.

وأفادت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية بأن "يوهان فلوديروس متّهم بالقيام بتدابير واسعة النطاق ضد أمن البلاد والتعاون الاستخباراتي الواسع مع النظام الصهيوني والإفساد في الأرض"، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

ويعدّ "الإفساد في الأرض" من الجرائم الأكثر خطورة في إيران والتي تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام، وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم في بيان: "لقد أبلغت أن محاكمة يوهان فلوديروس بدأت، السبت، في طهران".

والسويدي يوهان فلوديروس (33 عامًا) الذي يعمل في السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، محتجز في سجن إيفين السيئ الصيت في طهران، بعدما أوقف في 17 أبريل (نيسان) 2022 في مطار طهران أثناء عودته من عطلة مع أصدقاء.

وقال بيلستروم إن فلوديروس "محتجز تعسفياً"، مضيفاً: "لا يوجد أي أساس على الإطلاق لإبقاء يوهان فلوديروس رهن الاحتجاز، ناهيك عن تقديمه للمحاكمة". وتابع: "لقد أوضحت السويد والاتحاد الأوروبي هذا الأمر بشكل جلي لممثلي إيران".

و الدبلوماسي متّهم بأنّه "كان نشطاً ضدّ الجمهورية الإسلامية في مجال جمع المعلومات الاستخبارية لصالح النظام الصهيوني، في هيئة مشاريع (تهدف إلى) الإطاحة بالجمهورية الإسلامية (بقيادة) المؤسسات الأميركية والإسرائيلية والأوروبية المعروفة بنشاطها ضد إيران".