انت الأن تتابع خبر المستوطنون يستولون على أراضٍ لمواطنين من بيت لحم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استولى مستوطنون، الأحد، على عشرات الدونمات من أراضي جنوب بيت لحم، وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في محافظة بيت لحم حسن بريجية لـ(وفا)، أنّ مجموعة كبيرة من المستوطنين استولوا على عشرات الدونمات وزرعوها بالبذور في منطقة "خلة النحلة" قرب أبو انجيم المحاذية لإسكان الجامعة، والواقعة قرب مستعمرة "أفرات"، الجاثمة على أراضي المواطنين، تعود لمواطنين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.



يشار إلى أن المستوطنين استولوا قبل ثلاثة أيام على 12 دونمًا في الموقع ذاته، والقريبة من قرية واد رحال، وقاموا بزراعتها بأشجار حرجية، وقبلها استولوا على 300 دونم وتم زراعتها أيضا.