انت الأن تتابع خبر بوريل: الدمار في غزة أكثر من دمار ألمانيا في الحرب العالمية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعتبر مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، الوضع في غزة أنّه "كارثي ومروع مع دمار أكبر مما شهدته ألمانيا إبان الحرب العالمية الثانية"، وقال عقب ترؤسه اجتماعًا لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إنّ "رد الجيش الإسرائيلي على الهجمات التي أطلقتها حماس في السابع من أكتوبر أدى إلى عدد لا يصدّق من الضحايا المدنيين".

وأعرب أيضًا عن قلق الاتحاد الأوروبي "إزاء عنف المستوطنين المتطرفين في الصفة الغربية"، وأدان "مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 1700 وحدة سكنية جديدة في القدس"، وهو ما تعتبره بروكسل انتهاكاً للقانون الدولي.



وشدّد بوريل على أنه يعتبر "العملية العسكرية الإسرائيلية غير متناسبة من حيث القتلى المدنيين والضرر اللاحق بالممتلكات والبنى التحتية المدنية"، وقال إنّ "المعاناة الإنسانية تشكّل تحديًا غير مسبوق للمجتمع الدولي"، مضيفًا أنّ "الدمار اللاحق بالأبنية في غزة أكبر نوعاً ما من الدمار الذي لحق بالمدن الألمانية إبان الحرب العالمية الثانية".



وقال إنه عرض على وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ورقة مناقشة للنظر في "فرض عقوبات ضد مستوطنين متطرفين في الضفة الغربية ازدادت حدّة هجماتهم ضد سكان فلسطينيين"، وأشار إلى أنه "سيحول الورقة قريبًا إلى مقترح رسمي، بناء على مبادرة اتخذتها الولايات المتحدة التي أعلنت في الأسبوع الماضي أنها سترفض منح تأشيرات لمستوطنين إسرائيليين متطرفين".

