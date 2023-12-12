انت الأن تتابع خبر مقتل 20 جندياً إسرائيلياً في غزة عن طريق الخطأ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبدو ان جنود الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة لا يتعرضون لاشتباكات وهجمات المقاومة الشرسة فحسب بل يتعرضون أيضا للقصف من قبل الطائرات والدبابات الاسرائيلية أيضاً.

فأعلنت صحيفة يديعوت أحرنوت نقلا عن جيش الاحتلال إحصائيات الخسائر في الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة صباح الثلاثاء.

وقالت الصحيفة الثلاثاء إن 20 جنديا قتلوا في قطاع غزة بنيران صديقة عن طريق الخطأ.

ولفتت الى أنه جرى تبادل لإطلاق نار مع عدد من الجنود تم تحديدهم كمقاومة فلسطينية عن طريق الخطأ، لافتة الى أنهم تعرضوا لإطلاق نار من الجو، والدبابات، إضافة لتعرض بعضهم لإطلاق نار من مقاتلي الهندسة العسكرية.

وبررت قوات الاحتلال حجم الخسائر الكبيرة حسب الصحيفة العبرية، بحجم القوات الهائلة المتواجدة في الميدان، إضافة لاستمرار القتال بضراوة مع عناصر المقاومة الفلسطينية، ونقص التنسيق بين قوات جيش الاحتلال.