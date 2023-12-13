انت الأن تتابع خبر مقتل جنود وقادة بجيش الاحتلال بكمين للقسام .. صور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الأربعاء، بمقتل 8 من جنوده وضباطه بينهم قائد كتيبة وقائدي سرية في المعارك خلال عدوانه على غزة.

وقال الجيش إن العسكريين الثمانية بينهم قائد فرقة في لواء غولاني، قتلوا بكمين لكتائب القسام في الشجاعية بغزة.

وبهذا يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المُعلن إلى 442 منذ بدء عدوانه على قطاع غزة، وفق بيانات إسرائيلية.

فيما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، إن أكثر من 10% من جنوده الذين قتلوا في قطاع غزة قضوا بنيران صديقة، بينما قضى آخرون في حوادث.

من ناحية ثانية، نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قوله إن الولايات المتحدة تدفع إسرائيل منذ سنوات نحو الاستسلام، واعتبر أن دعوة واشنطن لتبني حل الدولتين "انتحار".

وفيما يتعلق بالخلافات بين بايدن ونتنياهو، اعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن تصريحات الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي تسلط الضوء على انقسام حاد بشأن خطط ما بعد الحرب.

واعتبرت الصحيفة أن الانقسام الأميركي الإسرائيلي بشأن ما بعد الحرب يعقّد تزويد غزة بالمساعدات، وأكدت أن رفض نتنياهو لعب السلطة الفلسطينية أي دور في غزة "يهدف للمساعدة في تعزيز دعمه الداخلي المتدهور".

ونقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة بايدن تضغط على حكومات عربية للمساعدة في منع وقوع غزة في مستنقع دموي.

من جانبها رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت رويترز عن القيادي في الحركة عزت الرشق قوله إن حماس تحث المجتمع الدولي على مواصلة الضغط على إسرائيل للالتزام بالقرار الأممي.

وأيد أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة القرار، الذي اعترضت عليه الولايات المتحدة في مجلس الأمن خلال الأسبوع الماضي.



