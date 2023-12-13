انت الأن تتابع خبر بالفيديو .. تفاصيل كمين القسام الذي قتل 10 جنود اسرائيليين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عسكريين أحدهما قائد في لواء يفتاح برتبة عقيد في معارك الشجاعية بقطاع غزة.

وبذلك ترتفع حصيلة الجنود والضباط القتلى خلال معارك الشجاعية إلى 10 خلال الليلة الماضية.

هذا وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" تفاصيل احدى أقسى الضربات التي تعرض لها جنود الاحتلال منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة.

وقالت، أن الجنود والضباط الذين قتلوا كانوا من الكتيبة 13 في "لواء غولاني"، وجاء على رأس قائمة القتلى، قائد الكتيبة المقدم، تومر غرينبيرغ.

وقالت الهيئة إن الجنود والضباط اقتحموا أحد المباني لتفتيشه أثناء عملية المسح الميداني في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وما أن أصبحوا بداخله حتى فتح مقاتلون فلسطينيون النار عليهم وفجروا أيضا عبوة ناسفة.

واندلع قتال عنيف بين الطرفين، وفي الأثناء انقسمت القوة الإسرائيلية إلى قسمين.



وهرعت قوة ثالثة إلى المكان للمساعدة والإنقاذ، وفجر حينها الفلسطينيون "المقاومة" عبوة أخرى مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين جنود الجيش الإسرائيلي.



ولاحقا، فجر "المقاتلون الفلسطينيون" عبوة ثالثة بالقوة الإسرائيلية، وفقا لكان.



وعلى إثر ذلك، استنجد الجنود الذين ظلوا على قيد الحياة بالدعم الجوي، فعملت المروحيات على نقل المصابين وجثث القتلى من المكان.



ويحقق الجيش الإسرائيلي فيما إذا كان الهجوم على صلة بوجود نفق في المبنى، استعمله الفلسطينيون في الكمين.