13 شهيدًا في مجزرة جديدة بجباليا وخانيونس

انت الأن تتابع خبر13 شهيدًا في مجزرة جديدة بجباليا وخانيونس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد 13 فلسطينيًا وأصيب آخرون بجروح مختلفة، بقصف لطائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي على بلدة جباليا ومدينة خانيونس الخميس، في الوقت الذي منعت فيه قوات الاحتلال الطواقم الطبية في مستشفى كمال العدوان من تقديم الرعاية الصحية لعشرة جرحى في قسم الطوارئ.

وقالت مصادر فلسطينية، إن طواقم الدفاع المدني والاسعاف والمواطنين تمكنوا من انتشال 10 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال لمربعين سكنيين في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

وأضافت أن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب اخرون بينهم مسعف في قصف إسرائيلي مدفعي وجوي مستمر على خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وكان استشهد 27 فلسطينيًا على الأقل، فجر الخميس، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على منازل مواطنين في مدينة رفح، دنوب قطاع غزة.