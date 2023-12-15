7 آلاف مُصلٍ دخلوا الأقصى .. والاحتلال يعتدي على المقدسيين .. فيديو

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قالت الأوقاف الأسلامية في القدس، إنّ 7 آلاف مصلٍ فقط، أدوا الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي للمئات من الدخول، واقتصر السماح لسكان البلدة القديمة من القدس بالصلاة، كما اعتدى الاحتلال على عدد من المسنين الذي حاولوا الدخول للأقصى قرب باب الأسباط.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينيّة إنّ مصورًا صحفيًا أصيبَ، الجمعة، إثر اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على المصلين الذين منعوا من الدخول لأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، ما اضطرهم لأدائها في حيي وادي الجوز ورأس العامود بالقدس المحتلة.

وأفادت، بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على المصور مصطفى الخاروف في وادي الجوز في القدس، ما أدى لإصابتة بجروح في الرأس، وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال أعاقت عمل الطواقم الصحفية، ومنعت من وصولهم للإطمئنان عن زميلهم الخاروف بعد نقله إلى داخل إحدى مركبات الإسعاف لتلقي العلاج.