انت الأن تتابع خبر الفايز:تأخير إجراء الانتخابات بين شهرين أو ثلاثة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز:إن الانتخابات النيابية ستجري العام المقبل، مؤكداُ أن الملك عبدالله الثاني مصر على المضي قدماً في برنامج الإصلاح السياسي.



وفي رده حول توقع عدم إجراء الانتخابات نظراً للأوضاع الراهنة و"سلوك الشارع"، أكد الفايز أن سلوك الشارع لن يؤثر، وقال إن "كل واحد عارف حجمه في البلد".



وتوقع الفايز أن يتم تأخير إجراء الانتخابات بين شهرين أو ثلاثة على الأكثر.



وأكد الفايز أن جلالة الملك ساهم في تغيير السياسات الدولية تجاه إسرائيل وان الرئيس الفرنسي ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة وبوريل تغيرت مواقفهما وان الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية واضح.



وكشف رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أنّ الاقتصاد الوطني خسر خلال يوم الإضراب الذي نفذته الفعاليات الشعبية قبل عدة أيام نحو 80 مليون دينار.



وتابع أنّ توسع الصراع في المنطقة لن يكون بمصلحة أحد، والموقف المصري مشرف وداعم للموقف الأردني.



وبين أنّ الموقف الأردني تجاه القضية الفلسيطينية بدأ منذ ثلاثينات القرن الماضي، والقبائل الأردنية وجميع أطياف المجتمع الاردني جزء من هذا الموقف المشرف.



وحول اتفاقية الغاز الإسرائيلي ومطالبات إلغائها، أشار إلى أنّ تكلفة ذلك ستكون باهضة الثمن على أموال الخزينة.



وأوضح أنّ الأردن أكثر بلد في العالم يعاني من مشاكل اللاجئين، الّا أنّه ثابت وقوي بحكمة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، الذي يمضي قدمًا في عملية الإصلاح السياسي.



ويسعى الفايز بحسب قوله، أن يكون عوناً لجلالة الملك وليس "عبئاً عليه".