انت الأن تتابع خبر صحفي أمريكي يكشف خطة الموساد للتخلص من قادة حماس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، إن إسرائيل تعتزم القضاء على قادة حركة "حماس" الفلسطينية جميعهم، عندما يتم الانتهاء من إطلاق سراح الرهائن من قطاع غزّة.



وكتب هيرش نقلا عن مسؤول: "في اللحظة التي تصل فيها الرهينة الأخيرة إلى الأراضي الإسرائيلية، سيتم قتل جميع قيادات "حماس"– السياسية والدينية والعسكرية – في البلدان التي يعيشون فيها".

وأشار هيرش إلى أن جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي، "الموساد"، يقوم بالفعل بتتبع مواقعهم، لكن "قتلهم قبل مغادرة الرهائن أمر محفوف بالمخاطر".



وقال هيرش أن 137 رهينة تم أسرهم خلال هجوم 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل، يُعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة تحت أسر "حماس".



ونقل هيرش عن المسؤول قوله إن حماس أعربت عن اهتمامها بتبادل عشرة رهائن آخرين مقابل 40 أسيرا فلسطينيا ووقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة في قطاع غزة.



ومع دخول الحرب على غزة يومها السبعين، تواصل القوات الإسرائيلية استهداف جميع أنحاء القطاع، فيما حذر المفوض العام "للأونروا"، فيليب لازاريني، من أن العديد من سكان قطاع غزة في حاجة ماسة إلى الغذاء.