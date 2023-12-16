انت الأن تتابع خبر صفارات الانذار تدوي والقصف مستمر .. مستجدات الأحداث والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد فلسطينيون، وأصيب آخرون، غالبيتهم نساء وأطفال، فجر السبت، إثر قصف إسرائيلي استهدف محيط مدرسة المزرعة التابعة للأونروا في دير البلح، وسط قطاع غزة.



كما أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب دوار الروس في مخيم البريج، وسط القطاع.

واستهدفت غارة إسرائيلية منزلا في جباليا شمالي قطاع غزة أسفر عنه عددا من الشهداء والجرحى.



وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



وقالت قناة الأقصى الفضائية إن اشتباكات عنيفة دارت بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ رضوان شمالي غربي مدينة غزة، وسط قصف مدفعي مكثف.

كما تحدثت وسائل إعلام فلسطينية عن قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل في حي المنارة جنوبي شرق خان يونس، مما خلف شهداء وعشرات الجرحى.

من ناحية ثانية، دوت صفارات الإنذار في مناطق بغلاف غزة، بينما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن شظايا مقذوفات سقطت في منطقة نتيف هعسرا بغلاف عزة دون وقوع إصابات أو أضرار.

على صعيد آخر، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن قتل "الجيش الإسرائيلي" ثلاثة من المحتجزين الإسرائيليين، في قطاع غزة، أمر مفجع ومأساوي.

وأضاف كيربي أنه يعتقد أن الإسرائيليين سيراجعون هذا ويكتشفون كيف حدث.