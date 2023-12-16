انت الأن تتابع خبر قتلى وجرحى بين جنود الاحتلال وبيان من حزب الله والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشار حزب الله اللبناني إن قواته استهدفت بصاروخ موقعا تحصن فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي في بركة ريشة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وفي السياق ذاته، دوت صفارات الإنذار في منطقة زرعيت في الجليل الغربي المتاخم للحدود مع لبنان.

وقال حزب الله في البيان: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة​، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 07:10 من صباح اليوم السّبت 2023-12-16، دشمةً تحصّن بها جنود للإحتلال الإسرئيلي في موقع بركة ريشة، بصاروخ موجّه؛ ممّا أدّى لسقوطهم بين قتيل وجريح".