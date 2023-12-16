انت الأن تتابع خبر هل الاعترافات الإسرائيلية الخطيرة حيلة لإنهاء الحرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علقت النائبة في الكنيست تالي غوتليف، على إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي قتله 3 رهائن في غزة عن طريق الخطأ.

واعتبرت غوتليف في تغريدة على منصة "إكس" ان هذا الاعتراف "حيلة"، يحاول الجيش من خلالها إنهاء الحرب في القطاع.



وقالت: "لماذا ينشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في هذا الوقت الأخبار المأساوية حول عمليات القتل العرضية؟"

وأضافت النائبة عن حزب الليكود، أن إعلان المتحدث لا يخدم أي غرض في هذه المرحلة من حرب غزة، كما تساءلت: "كيف يؤدي هذا إلى تقوية جنود الجيش الإسرائيلي؟ ما الغرض الذي يخدمه؟"

يذكر أن جيش الاحتلال كان قد أعلن مساء الجمعة، ان ثلاثة من بين الرهائن في غزة قتلوا بنيران إسرائيلية، بعد فرارهم من الأسر.

وبحسب بيان لجيش الاحتلال، فإن الرهائن تمكنوا من الفرار، ليقتلوا بعد ذلك بنيران جيش الاحتلال بعد أن تم تشخيصهم بالخطأ على أنهم “إرهابيون” على حد قوله.

والرهائن القتلى هم: “يوتام حاييم وسامر فؤاد طلالقة من النقب وآخر طلبت عائلته عدم نشر اسمه”.

كما اعترف قائد سابق في لواء غولاني بالجيش الصهيوني، خلال لقاء مع القناة 12 العبرية، أن اللواء خسر ربع قوته المقاتلة في معارك غزة.

من ناحية ثانية، بات الجيش الإسرائيلي يعترف بقتلى وجرحى الجنود، ويبث مشاهد المروحيات التي تنقل الجرحى رغم ان الكثير من المصادر من بينها المقاومة، تؤكد ان الأعداد الحقيقية أكبر من المعلن عنها، فهل هذه الاعترافات أيضا هدفها انهاء الحرب؟