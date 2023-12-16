انت الأن تتابع خبر سكرتير مبارك يعتذر عن تصريحاته بعد الجدل وعلاء مبارك يعلق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت تصريحات مصطفى الفقي، السكرتير الأسبق للمعلومات لدى الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، الضجة بعدما أثار الجدل بشأن كواليس حياة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وتحدث الفقي، قبل أيام، في برنامج الصندوق الأسود، مع الإعلامي عمار تقي، عن تناول عبد الناصر مشروبات روحية في منزل الرئيس الراحل أنور السادات بعد حرب 1967. وأضاف: "معظم الزعماء بيشربوا". كما تحدث عن "مقبرة جماعية" للمعارضين في عهد عبد الناصر.

وبعد الضجة، سارع الفقي لتقديم اعتذارٍ رسميّ عن هذه التصريحات، عبر حسابه على منصة إكس، مؤكدًا أنّ الحديث احتوى على "معلومات افتقدت الكياسة والدقة، وأن عبد الناصر كان رجلاً نزيهًا وشريفًا وشامخًا".



كما أكد في مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري في برنامجه حقائق وأسرار، الجمعة، أن تصريحاته السابقة كانت "خطأ كبيراً يعتذر عنه لأنه لم يدقق، وكان يعتقد أنها دردشة غير مسجلة".



وحول تبرير الفقي واعتذاره، اتهم علاء نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، سكرتير والده بـ"تغيير كلامه"، مؤكداً عبر حسابه على إكس، أن الفقي "يدلي بتصريحات أمام الكاميرات تختلف عن التصريحات التي تكون خلفها".



فيما تفاعل رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، المعروف بمعارضته جمال عبد الناصر، وقال عبر حسابه على إكس: "لو أن شربه للخمر ذنبه الوحيد لكنا أول من سامحه... أما التعذيب وقمع الحريات وخسائر حروبه وخراب مصر فلا تسامح فيه".