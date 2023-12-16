انت الأن تتابع خبر شهيدان .. وارتفاع عدد شهداء الضفة والقدس إلى 290 شهيدًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة مساء السبت، عن استشهاد شاب متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال شمال طولكرم، وأوضحت الوزارة في بيانها، أنّ "الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغت الوزارة باستشهاد الشاب سليم ناصر حجر (25 عامًا) الذي كان قد أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم (السبت)، خلال تواجده برفقة شقيقه الذي تم اعتقاله بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري، غرب بلدة دير الغصون شمال طولكرم".

كما استشهد مساء السبت، شاب، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات في بلدة بيت أمر، شمال الخليل، وأعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد الشاب عزيز عبد الرحيم عزيز اخليل (20 عامًا)، متأثرًا بجراح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن ببلدة ببت أمر.

وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت منطقة الظهر في البلدة، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة الشاب اخليل، بالرصاص الحي في بطنه، وجرى نقله إلى المستشفى، وأعلن عن استشهاده في وقت لاحق.

وباستشهاد الشابين حجر واخليل يرتفع عدد الشهداء في الضفة إلى 290 شهيدًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.