انت الأن تتابع خبر عاصفة مدمرة تجتاح مدينة أرجنتينية والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال رئيس بلدية مدينة باهيا بلانكا بالأرجنتين، إنّ "13 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم، بعد أن ضربت عاصفة كهربائية شديدة ساحل الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية على المحيط الأطلسي".

وأعلن رئيس البلدية فيديريكو سوسبيليس عن عدد القتلى في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس، حسبما أفادت وكالة رويترز.

ونشر متابعون مقاطع فيديو تظهر حجم كارثة العاصفة، وتقع المدينة بالقرب من الطرف الجنوبي لمقاطعة بوينس آيرس، إحدى أكبر مناطق إنتاج الحبوب في الأرجنتين.