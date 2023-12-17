انت الأن تتابع خبر باريس تطالب بهدنة مستدامة في غزة والاحتلال يرفض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طالبت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في تل أبيب صباح الأحد، بهدنة جديدة فورية ومستدامة في قطاع غزة.

وقالت كولونا "قُتل الكثير من المدنيين"، مشددة على عدم وجوب نسيان من وصفتهم بـ"ضحايا الهجوم الذي شنّته حركة حماس في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين انه "ليس لدينا خيار سوى الانتصار في الحرب على حماس من أجل استقرار المنطقة".

وأشار إلى ان الدعوة إلى وقف إطلاق النار خاطئة وستكون مكافأة لحماس.

وتابع كوهين: سنواصل الحرب حتى القضاء على حماس والإفراج عن الرهائن وتغيير الواقع في قطاع غزة، على حد قوله.

وختم قائلا: هناك فرصة لتفادي الحرب في لبنان، وإذا فشل المجتمع الدولي بإبعاد حزب الله عن الحدود فسنتصرف وحدنا.