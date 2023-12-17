انت الأن تتابع خبر القسام توقع قوة صهيونية من 10 جنود والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت كتائب الشهيد عزّ الدين القسام / الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تمكّن مجاهديها من تفجير عبوة مضادة للأفراد "رعدية " في قوة صهيونية راجلة مكونة من 10 جنود شمال مدينة خانيونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح.



كما تمكّنت كتائب القسام من تدمير ناقلتي جند صهيونتين شمال مدينة خانيونس بقذائف "الياسين 105" وهبوط مروحية صهيونية لإخلاء القتلى والجرحى منهم.



إلى ذلك، أعلنت سرايا القدس / الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي استهداف (4) آليات عسكرية صهيونية بقذائف الـ "تاندوم" وعبوات "العمل الفدائي" في محاور جباليا وتل الزعتر والتوام.



وخاض مجاهدو السرايا اشتباكات ضارية مع قوة صهيونية راجلة قوامها (7) جنود بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للأفراد موقعتها بين قتيل وجريح في محور حي الشجاعية.



كما خاض مجاهدو سرايا القدس اشتباكات ضارية مع جنود العدو بالأسلحة الرشاشة موقعين بهم إصابات محققة واستهدفوا (3) آليات عسكرية صهيونية بقذائف "التاندوم" في محور التقدم بحي الشيخ رضوان.



وقصفت سرايا القدس التحشدات العسكرية محيط مسجد الظلال في محور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون.