فتح تدعو حماس والجهاد لمصالحة بالجزائر

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رياض - احمد صلاح - دعا أمين سر حركة فتح جبريل الرجوب، حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى لقاء مصالحة وطنية في الجزائر، لإنهاء الانقسام والتمهيد لإجراء انتخابات والاتفاق على مشروع نضال فلسطيني مشترك.



وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، أن رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، استقبل، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، الفريق جبريل الرجوب.



وقال الرجوب عقب لقاء تبون، "ندعو قيادة حماس ونقول لهم تعالوا لنبني مقاربة سياسية ونضالية لها علاقة بخيار استراتيجي لإقامة الدولة الفلسطينية وفي ظل مرحلة فيها تحول مهم في العالم لصالح إقامة الدولة الفلسطينية".



وأضاف الرجوب "نقول لإخواننا في حركة حماس وفي حركة الجهاد تعالوا لنتوافق تحت راية الجزائر التي لا مصلحة لها، ولا تخضع لابتزاز أحد لا في الشرق الأوسط ولا خارجه"، داعيا الفصائل الفلسطينية إلى "إنهاء الانقسام وبناء خريطة طريق لها علاقة بتهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية حرة".