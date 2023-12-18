انت الأن تتابع خبر حماس: اكتشاف الاحتلال للنفق جاء بعدما أنجزت القسام المهمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان، ان النازيين الجدد ارتكبوا مجازر في جباليا ارتقى خلالها أكثر من مائة شهيد.

وأشار إلى ان الاحتلال يواصل حربه النازية على الشعب الفلسطيني لأكثر من 70 يوما، ارتقى خلالها 19 ألف شهيد.

وتابع حمدان، الإدارة الأميركية شريك رئيسي في سفك دماء الشعب الفلسطيني، هناك رسائل واضحة من غزة لمن راهنوا على تسوية مع العدوان.

وأضاف حمدان في مؤتمر صحفي، أن المقاومة بغزة تلحق الخسائر الفادحة بجنود الاحتلال وآلياته.

وأِشار إلى أن القسام مع فصائل المقاومة سيجعلون غزة مقبرة لجيش الاحتلال.

وأكد أن اكتشاف الاحتلال للنفق الكبير جاء بعد أن أنجزت كتائب القسام المهمة.