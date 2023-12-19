انت الأن تتابع خبر أنباء عن محاولة صعود محتملة على سفينة جنوب اليمن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وكالة رويترز عن شركة "أمبري" لأمن الملاحة قولها إنها تلقت معلومات عن محاولة صعود محتملة على سفينة على بعد 17 ميلا غرب مدينة عدن جنوبي اليمن.

وأضافت الشركة أنه تم إبلاغ السفن أن الهجوم فشل، وأن جميع أفراد الطاقم بأمان.

يذكر ان الولايات المتحدة قد أعلنت الإثنين تشكيل تحالف دولي للتصدّي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر تحت مسمى "المبادرة الأمنية المتعددة الجنسيات"، يضمّ عشرة بلدان بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والبحرين.

وقالت جماعة انصار الله ان "إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من أي جنسية كانت من الملاحة في البحرين العربي والأحمر، حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء".