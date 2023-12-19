انت الأن تتابع خبر الصين: وقف إطلاق النار بغزة سيمنع المزيد من الكوارث والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال السفير الصيني والممثل الدائم تشانغ جون، الثلاثاء، إنّ وقف إطلاق النار وحده هو الذي يمكن أن يمنع وقوع المزيد من الضحايا المدنيين" و يمكن أن يمنع احتمالات التوصل إلى حل سياسي من الانهيار الكامل".

واضاف لمجلس الامن ان وقف اطلاق النار يمنع الصراع الإقليمي من الخروج عن نطاق السيطرة مضيفا أن المدنيين في غزة لا يحصلون على المياه والكهرباء وغيرها من أساسيات البقاء، بينما تنتظر شاحنات المساعدات في طابور الإمدادات المخزنة في مصر.

وقال السفير جون ان الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه بسبب القصف الإسرائيلي العشوائي فإن شبكة الإغاثة بأكملها "على وشك الشلل" مشددًا على وجوب أن يلعب دور مجلس الامن دوره ويدعم الإنصاف والعدالة مع استمرار العنف والقيود هناك.