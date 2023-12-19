انت الأن تتابع خبر جنوب لبنان .. وتيرة ثابتة واستهدافات متواصلة وارتقاء شهداء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قتل، مساء الثلاثاء، مواطنٌ لبنانيّ بقصف مباشر على طريق بلدة الطيبة "رب ثلاثين" جنوب لبنان، من قبل الاحتلال الإسرائيليّ. وقالت مصادر أمنيّة لبنانيّة "إن المواطن قتل خلال مروره على دراجته النارية في البلدة".

وأضافت "أن القصف المدفعي الإسرائيلي يستهدف أيضًا بلدة تل دبين وسهل مرجعيون، بالتزامن مع إطلاق الجيش الإسرائيلي قذائف فوسفورية على أطراف بلدة الخيام".

في ذات السياق، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان- حزب الله، الثلاثاء، ارتفاءَ الشهيدين محمد حسن جعفر مكي "ذو الفقار" من بلدة محرونة جنوبي لبنان، وأحمد حسين الحاج علي "يوسف منتصر" من بلدة الحلوسية جنوبي لبنان، معلنةً أنّهم ارتقوا خلال القيام بواجبهم الجهادي.

كذلك، زفّت المقاومة، في وقت متأخر من الثلاثاء، الشهيد محمد نعمة سرور، من بلدة عيتا الشعب، والشهيد علي عماد موسى من بلدة القصيبة، واللذين ارتقيا على طريق القدس. بحسبِ بيانها.



وخلال الثلاثاء، أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيليّ اعتراض مسيّرتين أطلقتا من لبنان، وأفاد أمن ما يسمى "المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى" بأن الدفاعات الجوية اعترضت طائرتين مُسيّرتين "تسللتا من منطقة سهل الحولة وتلال راميم إلى المجال الجوي الإسرائيلي"، كما قال جيش الاحتلال في بيانٍ: "هاجمنا خلية مقاتلين في لبنان وبنية تحتية لـ(حزب الله)، واعترضنا طائرة مسيرة"، قبل الإعلان عن اعتراض مسيرة أخرى في منطقة الجليل الأعلى.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إنه "عقب إطلاق صافرات الرعب في العديد من المستعمرات الإسرائيلية عند الحدود مع لبنان مقابل القطاع الأوسط، تم تفعيل (القبة الحديدية) ورصد انفجار أحد صواريخها في أجواء المنطقة الحدودية". وأدى انفجار صاروخ اعتراضي في أجواء مدينة بنت جبيل إلى سقوط أجزاء منه على أحد المنازل خلف مبنى المدرسة المهنية، مما أدى الى إصابة سوري ونجله إصابة طفيفة.

في المقابل، أعلن حزب الله استهداف دبابة ميركافا قرب موقع المالكية، وبعد الظهر، كانت تحدثت وسائل إعلام عبريّة عن إطلاق صاروخ من لبنان تجاه هدف في المالكية بالجليل الأعلى، وقالت إن فرق الإسعاف هرعت إلى المكان. واستهدف حزب الله مستعمرة المطلة ومواقع أخرى في القطاعين الأوسط والغربي، بقي التصعيد في جنوب لبنان على وتيرته، وسجلت 3 غارات نفذتها طائرات مسيرة إسرائيلية استهدفت الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة مارون الراس، كما سجلت 9 غارت في المنطقة المحاذية للساحل الجنوبي من الناقورة إلى جل العلم.

وكانت أعلنت كتائب القسام لبنان، عن إطلاق عدّة صواريخ ردًا على استهداف المدنيين حسب بيانها.



