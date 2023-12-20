انت الأن تتابع خبر نحو 100 شهيد خلال الساعات الأخيرة لليوم الرابع والسبعين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد 13 فلسطينيًا وأصيب آخرون، مساء الثلاثاء، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في دير البلح وسط قطاع غزة، كما استشهد 15 فلسطينيًا وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال منزلًا لعائلة حمدان غرب خان يونس، جنوب القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال أحياء التفاح والدرج والشجاعية شرق مدينة غزة. كما قصف طيران الاحتلال منزلًا قرب بركة الشيخ رضوان في المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأنّ قوات الاحتلال أعدمت أكثر من 13 فلسطينيًا في قرب برج الجلاء في غزة، وأصابت آخرين بجروح خطيرة وتركتهم ينزفون على الأرض، أمام أعين الأطفال والنساء الذين أرسلوا مناشدات للصليب الأحمر الدولي وطواقم الإسعاف لإنقاذهم وإخراجهم من المكان.

وأفادت المصادر الطبية بأن نحو 100 شهيد ومئات الجرحى وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الأخيرة جراء المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال في مختلف أنحاء قطاع غزة.

وفي وقت سابق، استشهد 50 فلسطينيًا وأصيب آخرون، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على برجين سكنيين في حي الرمال بمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طواقم الإسعاف والإنقاذ ومواطنون انتشلوا جثامين 50 شهيدًا على الأقل، و12 مصابًا من تحت أنقاض البرجين السكنيين، وما زالت المحاولات متواصلة لانتشال 50 مفقودًا من تحت الأنقاض.

وفي بلدة جباليا ومخيمها شمال القطاع، جرى انتشال جثامين 27 شهيدًا و10 مصابين، بعد قصف طيران الاحتلال ومدفعيته عدة منازل وتجمعات للمواطنين.

ويواصل الاحتلال قصف المناطق الشرقية للبلدة بصورة مكثفة، في الوقت الذي أعلنت فيه جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، استهداف طيران الاحتلال لمبنى بالقرب من مقر الإسعاف التابع لها في جباليا، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية في المقر.

وفي خان يونس جنوب القطاع، وصل إلى مستشفى ناصر عدد من جثامين الشهداء، والعشرات من الجرحى، جراء الغارات الإسرائيلية والرصاص الحي من المُسيّرات، على منزل في مخيم خان يونس، وعلى مدرسة الحناوي التي تؤوي نازحين.

كذلك، استشهدت مواطنة وأصيب 4 آخرون، في قصف الاحتلال شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط القطاع.