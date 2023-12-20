انت الأن تتابع خبر 36٪ نسبة انتشار متحور كورونا بالسعودية .. والصحة العالمية تحذر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت هيئة الصحة العامة السعودية "وقاية"، الأربعاء، رصد سرعة انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا «JN.1»، حيث بلغت نسبته 36 في المائة.

وأضافت الهيئة في بيان عبر حسابها على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، أنه لم يصاحب ذلك أي زيادة في تنويم العنايات المركزة، مؤكدة عدم وجود ما يثير القلق.

وكانت منظمة الصحة العالمية، صنفت الأربعاء المتحور الجديد لفيروس كوفيد-19، الذي يُعرف باسم «JN.1»، على أنه متحوّرٌ منفصلٌ مثيرٌ للاهتمام؛ نظرًا لسرعة انتشاره، وهو ناتج عن السلالة الأم BA.2.86.

وبحسب بيان صادر عن المنظمة، يُشير التقييم استنادًا إلى البيّنات المتاحة إلى أن الخطر الإضافي الذي يشكله متحور JN.1 على الصحة العامة العالمية خطرٌ منخفض، وعلى الرغم من ذلك، ومع بداية فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، يمكن أن يزيد المتحور الجديد من عبء الأمراض التنفسية في العديد من البلدان.

وأوضحت المنظمة، أن اللقاحات الحالية لا تزال تحمي من الاعتلال الشديد والوفاة بسبب متحور JN.1 وغيره من المتحورات السارية لفيروس كورونا-سارس-2، وهو الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19.

وتابعت، ومرض كوفيد-19 ليس هو المرض التنفسي الوحيد المنتشر، فالإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي والالتهاب الرئوي الشائع في مرحلة الطفولة كلها أمراضٌ آخذةٌ في الانتشار.

ونصحت المنظمة الأشخاص باتخاذ تدابير للوقاية من العدوى والاعتلال الشديد باستخدام جميع الأدوات المتاحة؛ وتشمل هذه التدابير: ارتداء كمامة في الأماكن المزدحمة أو المغلقة أو سيئة التهوية، والمحافظة على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين، قدر الإمكان، والحرص على تحسين التهوية،وغيرها.