انت الأن تتابع خبر ألبانيز تدعو بايدن لوقف المذبحة الحمقاء في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طالب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بإعادة تهيئة الظروف التي تسمح بتنفيذ عمليات إنسانية واسعة النطاق في قطاع غزة فورًا، وقال في منشور له على منصة اكس "إن القتال العنيف، ونقص الكهرباء، ومحدودية الوقود، وتعطل الاتصالات السلكية واللاسلكية يقيد بشدة جهود الأمم المتحدة المتضافرة لتقديم المساعدات المنقذة للحياة للناس في غزة".

من جانبها، طالبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، من الرئيس الأميركي بايدين التدخل لوقف "المذبحة الحمقاء" للمدنيين الأبرياء في غزة.

وقالت ألبانيز في منشور لها على منصة اكس إنّ "كل يوم إضافيّ لا يتحرك فيه المجتمع الدولي لوقف حملة الإبادة الإسرائيلية، هو مسمار آخر في نعش الإنسانية والنظام الدولي القائم على القانون".