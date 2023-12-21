انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب بإخلاء خانيونس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي قد "خصص منطقة جديدة تغطي حوالي 20 بالمئة من وسط وجنوب مدينة خانيونس للإخلاء الفوري"، وأضاف المكتب في تقريره أنّ "الاحتلال حدد المنطقة في خريطة إلكترونية منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي الأربعاء، والتي كانت قبل السابع من أكتوبر موطنًا لحوالي 111542 شخصًا، وتضم عددًا من مركز الإيواء استوعبت نحو 141451 نازحًا، غالبيتهم العظمى نزحوا سابقًا من الشّمال".

وأفاد المكتب بأن تعليمات الاحتلال المصاحبة للخريطة "تدعو السكان إلى الانتقال فورًا للملاجئ جنوب خانيونس، وتحديدًا في أحياء الشابورة وتل السلطان والزهور في محافظة رفح المكتظة أصلا".

وفي السابق، قالت الأمم المتحدة إن الوصول إلى هذه المعلومات والخرائط الإلكترونية "تتعرض للإعاقة بسبب الانقطاعات المتكررة في الاتصالات ونقص الكهرباء".

وشدد المكتب في تقريره اليومي على "إن نطاق النزوح الناتج عن أمر الإخلاء غير واضح".

وبشأن عدد النازحين، وبين المكتب أن الحصول على رقم دقيق للعدد الإجمالي للنازحين أمرصعب، ومشيرًا إلى أن وكالة (الأونروا)، قدرت حوالي 1.9 مليون شخص في غزة، أو (85 بالمئة) من السكان هم نازحون".