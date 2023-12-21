انت الأن تتابع خبر شهداء في خانيونس ودفن 30 شهيدًا من مجهولي الهوية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - افادت مصادر محلية فلسطينية أنّ قصف الاحتلال المتكرر على خانيونس أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء خلال الساعات القليلة الماضية .

وبحسب المصادر الفلسطينية، استشهد 24 فلسطينيًا على الأقل وأصيب آخرون، مساء الأربعاء، في غارات إسرائيلية على منازل ومناطق تؤوي نازحين قرب مستشفى الأوروبي في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء في المدينة خلال يوم واحد إلى 55.

كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لخانيونس، إضافة إلى عدد من المناطق وسط قطاع غزة، وفي شمال القطاع، أطلق طيران الاحتلال قنابل الفوسفور المحرّم دوليا على منطقة سوق جباليا ومحيطه.

وأفادت المصادر أيضًا بأن قوات الاحتلال التي تحاصر بلدة ومخيم جباليا، اقتحمت منازل مواطنين وأخلتهم قسرا تحت التهديد، قبل أن تشعل النيران في عدد منها.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنّ قوات الاحتلال لا تزال تحاصر مركز إسعاف جباليا، ما يهدد سلامة 127 مواطنًا، بينهم كوادر طبية و22 جريحًا.

ودفن المواطنون في بلدة جباليا، جثامين 30 شهيدًا مجهولي الهوية، صباح الخميس في المقبرة القديمة.

وأضافت المصادر إنّ 32 شهيدًا وصلوا إلى مستشفى ناصر خلال الساعات الماضية، وإن 4 شهداء بينهم أطفال ارتقوا في غارة إسرائيلية على مدينة خانيونس.

وأضافت أنّ 10 شهداء على الأقل ارتقوا إثر قصف طيران الاحتلال مسجد علي بن أبي طالب في محيط المستشفى الكويتي في مدينة رفح جنوب القطاع ، كما أصيب عدد من الصحفيين إثر غارات الاحتلال على محيط المستشفى.