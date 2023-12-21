دولة تنسحب من منظمة أوبك

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رياض - احمد صلاح - أعلنت أنغولا انسحابها من منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، بعد سلسلة من الخلافات حول حصص إنتاج النفط لعدد من الدول الأفريقية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الأنغولية (ANGOP)، قال وزير النفط والغاز الأنغولي، ديامانتينو دي أزيفيدو، الخميس، إن قرار الانسحاب اتُخذ في جلسة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس البلاد جواو لورنسو.

وأضاف الوزير دو، "نشعر أن أنغولا في هذه اللحظة لن تكسب شيئا من البقاء في المنظمة، وقررت الانسحاب دفاعًا عن مصالحها".