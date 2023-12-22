تأجيل التصويت بمجلس الأمن على مشروع يتعلق بغزة

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رياض - احمد صلاح - تم تأجيل جلسة مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وكان البيت الأبيض قال إنه لا يوجد مشروع قرار للتصويت في مجلس الأمن بشأن غزة الآن، مضيفا أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها بشأن صيغة مشروع قرار.

وكانت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية قد نشرت في وقت سابق ، أن مجلس الأمن الدولي سيجتمع اليوم الخميس، بعد تأجيل عدة جلسات لإعلان قرار بشأن الحرب في غزة.

وذكرت الصحيفة الأمريكية على موقعها الإلكتروني أن مجلس الأمن سيناقش الخميس قرارا يدعو إلى وقف القتال في غزة بعد تأجيل التصويت على القرار ثلاث مرات حتى الآن.

كما أشارت «واشنطن بوست» إلى أن القوى العالمية اتفقت الليلة الماضية على تأجيل التصويت لصقل اللغة المستخدمة في نص القرار حتى لا يتسنى للولايات المتحدة استخدام حق النقض (الفيتو) ضده.

وقال دبلوماسيون مطلعون على الأمر، إن النص المتنازع عليه يتعلق بدعوة لوقف الأعمال العدائية وإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لمراقبة تسليم المساعدات.