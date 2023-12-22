انت الأن تتابع خبر مقتل وإصابة جنود إسرائيليين .. ومحتجزة سابقة لدى حماس تصرح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي من قواته في المعارك الدائرة شمال وجنوب قطاع غزة، كما أعلن إصابة 3 جنود آخرين بجروح خطيرة.

من جانبها، قالت المحتجزة الإسرائيلية السابقة ساهار كالديرون في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز إنها كانت تسمع انفجارات شديدة جراء الغارات الجوية عندما كانت محتجزة في قطاع غزة، وكانت تقول لنفسها إنها ستموت بصواريخ إسرائيل وليس حماس.

هذا وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش وزع صور الأسرى الإسرائيليين على جنوده في غزة حتى يتجنب تكرار "كارثة" قتل 3 أسرى في حي الشجاعية.

من ناحية ثانية، تشهد جباليا البلد ومخيم جباليا قصف مدفعي إسرائيلي كثيف وغارات جوية، كما تحاول آليات الاحتلال التقدم من الجهة الغربية لجباليا، بالتزامن سماع دوي قصف واشتباكات وإطلاق نار.

وفي ساعات سابقة الجمعة، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني انقطاع الاتصال عن مركز الإسعاف التابع لها في جباليا شمالي قطاع غزة.

وقال بيان الجمعية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المركز، واعتقلت الطواقم والمسعفين واقتادتهم إلى جهة مجهولة، بينما لا تزال النساء محاصرات وحدهن داخل المركز.

كما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق مختلفة من خان يونس جنوبي قطاع غزة، وتركز القصف على منطقة بني سهيلا.

وفي الضفة، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة حلحول جنوبي الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

وأوردت منصات فلسطينية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت حي كفر سابا بالمدينة واعتقلت الشاب توفيق أبو لبدة من منزله.

وأصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومين الفلسطينيين وهذه القوات عقب اقتحامها المدينة.

على صعيد آخر، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها استهدفت موقعا في أم الرشراش المحتلة (إيلات)، ردا على المجازر بحق أهالي غزة.