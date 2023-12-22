انت الأن تتابع خبر روسيا:أمريكا أدرجت عنصرا خطيرا بقرار 2722 يسمح بتطهير قطاع غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد مندوب روسيا لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، أن الولايات المتحدة أدرجت عنصرا خطيرا في مشروع القرار الذي اعتمدته يسمح لإسرائيل بتطهير قطاع غزة.



وقال نيبينزيا: "جهود وفد الولايات المتحدة قد سمحت بإدراج عنصر خطير على غزة، بدلا من وقف فوري لإطلاق النار، جرت المناقشة لخلق ظروف مواتية للعمليات القتالية، هذا قمة القسوة والتهكم".



وأشار المندوب الروسي إلى أنه بهذا القرار "سيتوفر للقوات المسلحة الإسرائيلية هامش التحرك بشكل كامل لتطهير القطاع، كما تفعل تماما، من سيصوت عن القرار سيكون مسؤولا ومتواطئا على تدمير غزة".



هذا وتبنى مجلس الأمن الدولي قرار 2722 يطالب إسرائيل و"حماس" بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، ويدعو أيضا الأمين العام للأمم المتحدة لتعيين منسق لتسليم هذه المساعدات.



وكانت قد أفشلت الولايات المتحدة باستخدامها حق النقض "الفيتو"، تعديلا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة اقترحته روسيا، على القرار الداعي لتوسيع تسليم المساعدات في غزة.



وأكد أن "الصيغة الروسية المقترحة الآن، هي أضعف الإيمان، يا حبذا لو كان التصويت على هذا القرار أن يكون لحظة الحقيقة لمعرفة من يريد وقف إطلاق النار في غزة".