انت الأن تتابع خبر إسرائيل:3000 جندي وضابط خرجوا من غزة معاقين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت القناة 12 العبرية بتصنيف جيش الاحتلال 3 آلاف من جنوده بأصحاب إعاقات دائمة، منذ بدء العدوان على غزة في السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود باراك إنه ليس لدى إسرائيل مصلحة بالدخول في حرب على جبهتي غزة ولبنان في آن واحد، وإنه يجب الانتهاء أولا من أمر غزة "ثم نتفرغ لمحاولة سياسية لإبعاد حزب الله عن الحدود".



وأضاف باراك للقناة 12 الإسرائيلية "يجب أن نجد الآلية لاستبدال نتنياهو وبن غفير في الحكومة".



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة لليوم الـ77 على التوالي، وقصفه العنيف الجوي والمدفعي المكثف على عدة مناطق بالقطاع وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية.

وذكرت وسائل وسائل إعلام عبرية أن جيش الاحتلال سحب لواء غولاني من قطاع غزة بعد 60 يوما من القتال تكبد فيها خسائر كبيرة.

وأكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"، أن المقاومة في الميدان يتصدون للاحتلال ويكبدونه خسائر فادحة.

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها "السيوف الحديدية"، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى ما يزيد عن 20 ألف شهيد بينهم 8 آلاف طفل و6200 سيدة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 53 ألف إصابة.