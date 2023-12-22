انت الأن تتابع خبر "القسام" و"السرايا":تدمير آليات وقتل جنود إسرائيليين في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، عن قتل عدد من الجنود وتدمير العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، وأنهما تخوضان اشتباكات ضارية على مختلف محاور التوغل.



وأصدرت "كتائب القسام" و"سرايا القدس" الجمعة، بيانات منفصلة بشأن مسار المعارك في مخيم جباليا شمالي القطاع وخان يونس وحي الشيخ رضوان وحي الشجاعية، وإعلانها عن تدمير عدد من الآليات وقتل جنود إسرائيليين، تزامنا مع قصف حشودات إسرائيلية داخل غزة وفي غلاف القطاع.



سرايا القدس



16:23: سرايا القدس: استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "RPG" في حي الزيتون محور التقدم شرق غزة.



16:21: سرايا القدس: استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "RPG"في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.



15:44: سرايا القدس: قصفنا التحشدات العسكرية في محيط مسجد أبو هريرة وأرض أبو نويرة في منطقة الزنة شرق خان يونس برشقة صاروخية وقذائف الهاون.



14:49: سرايا القدس: في عملية مشتركة.. تمكن مجاهدو سرايا القدس وكتائب القسام من إيقاع 4 جنود صهاينة بين قتيل وجريح بعد اقتحام منزل تحصنوا بداخله في محور التقدم شرق جباليا.



14:13: سرايا القدس: خضنا بالأسلحة الرشاشة اشتباكات ضارية مع مجموعة من جنود العدو تحصنت في أحد المنازل بمنطقة اليرموك في غزة وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح.



13:21: سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون عددا من نقاط تمركز آليات وحشود العدو في المطاحن وحاجز أبو هولي ومحيط مزارع البقر في محور التقدم جنوب المحافظة الوسطى.



11:16: سرايا القدس: مجددا.. أسقطنا طائرة صهيونية بدون طيار في سماء وسط قطاع غزة.



11:09: سرايا القدس: قصفنا التحشدات العسكرية شرق دوار القرم شمال غزة بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.



10:11: سرايا القدس: قصفنا مقر قيادة ميداني لقوات العدو في منطقة الزنة شرق خانيونس برشقة صاروخية.



كتائب القسام



18:28: كتائب القسام تستهدف ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة المحطة بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة



18:21: بعد عودتهم من خطوط القتال في بيت لاهيا شمال قطاع غزة... تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة مكونة من 5 جنود تحصنت في أحد المنازل بقذيفة "الياسين 105" المضادة للتحصينات والاشتباك معها، ما أدى إلى إيقاع أفراد القوة ما بين قتيل وجريح



16:43: كتائب القسام تستهدف جرافة صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة



16:24: تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة بعبوة مضادة للأفراد والاشتباك مع من تبقى من أفراد القوة وأوقعوهم بين قتيل وجريح شرق مدينة خانيونس



16:05: كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة المحطة بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة