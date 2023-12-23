انت الأن تتابع خبر مقتل ستة جنود أتراك في العراق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قُتل ستة جنود أتراك وأصيب آخر في هجوم استهدف قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق، حسبَ ما أفادت وزارة الدفاع التركية، السبت.

وأكدت الوزارة أنّ "القاعدة العسكرية التركية الواقعة بالقرب من هاكورك في شمال العراق تعرضت مساء (الجمعة)، لهجوم شنه أعضاء حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون على أنه منظمة إرهابية، وردًا على الهجوم، أعلنت السلطات تنفيذ عملية عسكرية في المنطقة.

ويشن الجيش التركي باستمرار عمليات عسكرية برية وجوية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ومواقعهم في شمال العراق أو في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي أو في منطقة سنجار الجبلية.