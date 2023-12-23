انت الأن تتابع خبر المقاومة تلقن قوات الاحتلال درساً قاسياً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن حزب الله اللبناني إن مقاتليه استهدفوا بالأسلحة المناسبة تجمعا لمشاة جيش الاحتلال في منطقتي تلة الطيحات وجبل نذر قبالة الحدود اللبنانية.

كما أعلن الحزب الذي يتبادل القصف مع الجيش الإسرائيلي عبر الحدود منذ أسابيع أنه استهدف أيضا موقع بياض بليدا الإسرائيلي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في قصف لحزب الله اللبناني على منطقة شتولا في الجليل الأعلى، الجمعة.

وأمس أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة آخر في هجوم لحزب الله على الجليل الأعلى أيضا.

هذا وأعلنت كتائب القسام السبت، إن مجاهديها تمكنوا من استدراج 5 جنود صهاينة من وحدة يهلوم داخل احد الانفاق القسامية شرق خانيونس وبمجرد دخولهم للنفق تم تفجيره والقضاء عليهم من نقطة صفر.

كما دكت القسام تجمعا لجنود الاحتلال شرق خانيونس بقذائف الهاون.

كما فجرت القسام 4 جيبات لقيادة العدو في كمين محكم في منطقة جحر الديك، وتفجير حقل مركب من العبوات المضادة للأفراد والدروع بهم ما أدى إلى سحق القوة ومقتل جميع أفرادها".

ودمرت دبابة إسرائيلية هرعت إلى المكان بقذيفة "الياسين 105" واستهدفت قوات النجدة والإخلاء بمنطقة العملية بمنظومة الصواريخ "رجوم" وقذائف الهاون، وشوهدت طائرات وسيارات الإسعاف تنقل القتلى من المكان".

وتدمير ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" شمال مدينة خان يونس واشتعال النيران فيها، وستهداف جنديين إسرائيليين بقذيفة "آر بي جي" في خان يونس أدت لمقتلهما على الفور وتحولهما إلى أشلاء.

هذا وشن جيش الاحتلال قصفا مكثفا على شمال قطاع غزة إثر رشقة صاروخية أطلقتها المقاومة باتجاه البلدات الإسرائيلية.

وكانت المقاومة قد شنت قصفا صاروخيا من القطاع استهدف بلدة كفار عزة بغلاف غزة.