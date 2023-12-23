انت الأن تتابع خبر بعد ظهورهم بفيديو .. مقتل محتجزين إسرائيليين بقصف الاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الناطق العسكري لكتائب القسام، أبو عبيدة، مساء السبت، مقتل ثلاثة محتجزين إسرائيليين بقصف الاحتلال، كانوا ظهروا في وقت سابق بمقطع فيديو ووجهوا رسالة لحكومة نتنياهو بعنوان "لا تتركونا نشيخ".

وأعادت كتائب القسام بث مقطع الفيديو للمحتجزين بعنوان "كانوا لا يريدون أن يشيخوا لكن نتنياهو أراد لهم الموت".

كما قال أبو عبيدة: فقدنا الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن 5 من الأسرى الصهاينة نتيجة القصف الصهيوني الهمجي عى قطاع غزة ونرجح مقتلهم.

يذكر ان القناة 12 العبرية قد قالت الجمعة، إن محتجزا يبلغ من العمر 73 عاما لقي حتفه في قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام، قد بثت الخميس، مقطع فيديو لثلاثة أسرى إسرائيليين محتجزين لديها، قالت إنهم قتلوا بسلاح الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأظهر مقطع الفيديو صورا للأسرى الثلاثة وهم إيليا توليدانو، ونك بيرز، ورون شيرمان.

وقالت في المقطع: "رغم حرصنا على الحفاظ على حياتهم، لا يزال (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو يصر على قتلهم"، في إشارة إلى بقية الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

وأضافت "القسام" بعدما عرضت مشاهد للأسرى الثلاثة سويا: "ثلاثتهم قتلوا بسلاح جيشكم"، دون تحديد مكان أو كيفية مقتلهم.

وسبق وأن نشرت "القسام"، مقاطع فيديو لأسرى إسرائيليين محتجزين لديها، يطالبون حكومتهم بالعمل على إطلاق سراحهم.