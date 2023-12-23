انت الأن تتابع خبر إصابة عشرات الجنود الإسرائيليين في 24 ساعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 44 عسكريا في معارك قطاع غزة في الساعات الـ24 الأخيرة، مشيرا إلى أن 10 منهم إصاباتهم خطيرة.

يأتي ذلك بينما أكدت كتائب القسام، أنها قتلت السبت عددا كبيرا من جنود الاحتلال في كمائن عدة بالقطاع.

من ناحية ثانية، أطلقت المقاومة في قطاع غزة رشقات صاروخية باتجاه عدد من البلدات الإسرائيلية.

وسُمع دوي صفارات الإنذار في جنوب عسقلان بعد اطلاق الصواريخ.

على صعيد آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في قصف لحزب الله اللبناني على منطقة شتولا في الجليل الأعلى، الجمعة.

وقال المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة: فقدنا الاتصال بمجموعة المسؤولة عن 5 من الأسرى الصهاينة نتيجة القصف الصهيوني الهمجي على قطاع غزة ونرجح مقتلهم.

هذا واستشهد وجُرح فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأعلنت وزراة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان المتواصل على القطاع منذ بدء العدوان، في السابع من أكتوبر / تشرين أول الماضي إلى 20.258 شهيدا بينهم أطفال ونساء و53.688 اصابة.

كما بلغت حصيلة الشهداء الـ24 ساعة الماضية بقصف الاحتلال واستهدافاته 201 شهيد و 368 إصابة في قطاع غزة خلال ال 24 ساعة الماضية.