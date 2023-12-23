انت الأن تتابع خبر المتطرف بن غفير يتوقع خروجه من الحكومة بسبب غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وسط أنباء عن خلافات داخل حكومة بنيامين نتنياهو بشأن إدارة الحرب على غزة، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن انسحابه من الحكومة وارد إذا لم تحقق "إسرائيل" حسما في الحرب على القطاع.

من ناحية ثانية، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية نقلا عن مسؤول إسرائيلي ان جو بايدن أقنع بنيامين نتنياهو بعدم توجيه ضربة استباقية لحزب الله محذرا من أنها ستؤدي لحرب إقليمية واسعة.

وأشار إلى ان الدبلوماسية لحل الوضع بحدود الشمال أمر جيد لكن القوة ضرورية لتحقيق الأهداف، "ونسعى إلى الانتصار في جبهة الجنوب وتحقيق الردع في الشمال".

بدوره، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة المنظمات الدولية من تمرير سياسة التجويع والتعطيش التي يمارسها الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة.

وحذر متحدث باسم المكتب، خلال مؤتمر صحفي دير البلح، من انتشار المجاعة بين سكان القطاع المحاصر والبالغ عددهم 2.2 مليون تقريبا.

وحث المكتب الإعلامي الحكومي الدول العربية على الإسراع في ترميم مستشفيات قطاع غزة التي خرج معظمها عن الخدمة.

كما ناشد مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية وكل دول العالم الحر التحرك فورا لمواجهة الكارثة الإنسانية في غزة، داعيا هذه الأطراف للخروج بحلول مناسبة للكارثة التي تسبب فيها جيش الاحتلال.

وأشار المتحدث الفلسطيني إلى أن العدوان على غزة تسبب في فقدان 313 ألف أسرة مساكنها.