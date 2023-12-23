انت الأن تتابع خبر حماس: لا تفاوض بشأن الأسرى إلا بتحقيق هذا الشرط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان، ان الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه العدوانية في قطاع غزة، وتهديدات ثلاثي الحرب الإسرائيلي بالقضاء على المقاومة فارغة ولا تعبر سوى عن إفلاس.

وأشار حمدان إلى انه لا تفاوض بشأن أسرى الاحتلال إلا بعد وقف العدوان الإجرامي على غزة، وإذا أراد الاحتلال استعادة أسراه أحياء فعليه وقف العدوان.

وقال ممثل حركة حماس في لبنان، ان قرار مجلس الأمن الدولي الصادر أمس بشأن المساعدات لغزة هزيل وخطوة غير كافية.

وتابع: الإدارة الأميركية عملت على مدار 5 أيام على إفراغ قرار مجلس الأمن من مضمونه وقيمته.

ولفت حمدان إلى ان سكان غزة يعيشون أوضاعا كارثية غير مسبوقة، ومؤسسات الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية عن استمرار معاناة أهل غزة، والاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر مروعة بحق النساء الحوامل في قطاع غزة.