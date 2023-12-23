انت الأن تتابع خبر إيران تنفي الاتهامات الأمريكية بضلوعها في هجمات الحوثي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نفى نائب وزير الخارجية الإيراني، السبت، علي باقري صحّة الاتهامات الأميركية لطهران بالضلوع في هجمات شنها جماعة الحوثي على سفن تجارية في البحر الأحمر، قائلًا إنهم "يتصرفون من تلقاء أنفسهم".

وقال باقري في تصريح لوكالة أنباء مهر الحكومية، إن "المقاومة تمتلك أدوات قوتها وتتصرف بناء على قراراتها وإمكاناتها"، مشيرًا إلى أنّ "مزاعم بعض القوى كأميركا، وكذلك الصهاينة بعد تلقي ضربات من حركة المقاومة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تغير الواقع المتمثل في قوة المقاومة بالمنطقة".

وشنّ الحوثيون، أكثر من 100 هجوم بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت 10 سفن تجارية، وفق وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).

والجمعة، نشر البيت الأبيض معلومات استخبارية أميركية تفيد بأن إيران زوّدت الحوثيين طائرات مسيّرة وصواريخ، بالإضافة إلى معلومات استخباراتية تكتيكية.



