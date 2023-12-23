انت الأن تتابع خبر لقاء مرتقب بين البرهان وحميدتي يمكن أن ينهي الاقتتال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت مصادر عن لقاء مرتقب بين قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو الملقب بـ(حميدتي)، من المتوقع أنْ يُعقد في عاصمة إقليمية في غضون الأيام القليلة المقبلة، وذلك عقب إعلان البرهان، في خطاب أمام ضباط في قاعدة عسكرية في البحر الأحمر، أنه وافق على الذهاب إلى التفاوض في وقت قريب.

ونقلت تقارير، أن وزير الخارجية السوداني علي الصادق، سلّم رسالة خطية لرئيس وزراء جيبوتي، رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد)، عبر السفير الجيبوتي لدى المغرب، خلال المنتدى العربي الذي عُقد في مراكش الأسبوع الماضي، تفيد بأن البرهان مستعد للقاء حميدتي، بشروط محددة.

وكان قال البرهان في خطابه في قاعدة عسكرية بولاية البحر الأحمر، الخميس الماضي، إنّه موافق على الذهاب إلى التفاوض مع "الميليشيا"، وإنه يرفض أي اتفاق سلام فيه "مهانة للقوات المسلحة والشعب السوداني، وإن القوات ستظل متماسكة وقوية وضامنة لأمان السودان". وتعهد بمحاسبة ما وصفه بـ"سرطان قوات الدعم السريع"، ومتعهدًا بمحاسبة من أسماه "كل متخاذل ومتهاون في عملية استيلاء الدعم السريع على مدينة ود مدني".