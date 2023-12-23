انت الأن تتابع خبر مكتب نتنياهو يُكذِّب الصحف الأمريكية بشأن تأجيل ضرب حزب الله والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نفى مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، أنْ يكون الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أقنعه بعدم مهاجمة "حزب الله"، مؤكدًا أن نتنياهو "قرر تحقيق النصر في الجنوب أولًا"، حسب قوله.

وأضاف المكتب في بيانٍ له أنّه: "بالفعل في اليوم الأول من الحرب قرر رئيس الوزراء أنّ (إسرائيل) ستعمل أولا لتحقيق نصر حاسم في الجنوب، مع الردع بحزم في الشمال".

جاء ذلك على خلفية تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، قالت فيه إنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وقف ضربة استباقية ضد "حزب الله" محذرًا من مغبة إثارة حرب إقليمية واسعة.

وأوضحت الصحيفة، أن الولايات المتحدة تلقت أول إشارة إلى "خطط (إسرائيل) المقترحة لتوجيه ضربة استباقية صباح يوم 11 أكتوبر حوالي الساعة 6:30 صباحًا في واشنطن".

وأبلغ المسؤولون الإسرائيليون البيت الأبيض أنهم يعتقدون أنّ "حزب الله" كان يخطط لشن هجوم، وقال مسؤولون أمريكيون إنّ "(إسرائيل) تعلم أنها لا تستطيع القيام بذلك بمفردها، وطلبوا الدعم الأمريكي".

وبحسب تقرير الصحيفة الأمريكية، استغرق الأمر حوالي ست ساعات من المكالمات والاجتماعات المتبادلة قبل أن يوافق المسؤولون الإسرائيليون على التراجع، حيث أصرت الولايات المتحدة على أن المعلومات الاستخبارية لا تشير إلى هجوم وشيك لـ "حزب الله".

وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون سابقون إنه "بعد الحصول على رد من بايدن، قرر نتنياهو ومجلس الوزراء الحربي عدم المضي قدمًا في الضربة الكبرى".