انت الأن تتابع خبر اقتحامات واشتباكات مسلحة في الضفة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم نور شمس شرقي طولكرم في الضفة الغربية.

وكانت الاشتباكات قد اندلعت لساعات بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال في المخيم، وانفجارات كبيرة دوت هناك بعد أن فجرت المقاومة عبوات ناسفة في آليات عسكرية إسرائيلية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد بلدتي قراوة بني حسان وبديا غرب محافظة سلفيت في الضفة الغربية، وشنت حملات دهم واعتقال في صفوف المواطنين.

واستمرت الاشتباكات منذ عدة ساعات بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

ودوت أصوات انفجارات كبيرة في المدينة والمخيم بعد أن فجرت المقاومة عدة عبوات ناسفة في آليات عسكرية إسرائيلية، في المقابل دفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات العسكرية.

واندلعت فجر الأحد اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة نابلس في الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن الاشتباكات اندلعت بين مقاومين وجنود الاحتلال قرب منطقة المساكن شرقي نابلس، بعد اقتحام الاحتلال عدة أحياء في المدينة لتنفيذ عمليات دهم واعتقال.

كما اندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طولكم ومخيم نور شمس المجاور لها، شمالي الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن عناصر المقاومة أطلقوا الرصاص على قوات الاحتلال بعد اقتحامها المدينة والمخيم وفجروا عبوات ناسفة في إحدى آلياته، وفي المقابل، ردت قوات الاحتلال بإطلاق النار كما ألقت قنابل إنارة في المكان.

من ناحية ثانية، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن اشتباكات ضارية دارت بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

ومنذ أكثر من شهر تحاول قوات الاحتلال التوغل إلى جباليا، وسط قصف جوي ومدفعي لا يتوقف، لكنها تواجه بمقاومة عنيفة من فصائل المقاومة الفلسطينية.

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم شن غاراته الكثيفة على مناطق عدة في قطاع غزة.

هذا وتفاجأ الطبيب باسم النجار، وهو في عمله بمستشفى أبو يوسف النجار، باستشهاد والده وإخوته وعدد من أفراد عائلته، في حين لا تزال زوجته وأطفاله مفقودين تحت ركام منزلهم الذي قصفته قوات الاحتلال.

ووقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأحد منزلا لعائلة أبو العوف في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وحاول الدفاع المدني والأهالي انتشال الجرحى من تحت أنقاض المنزل المستهدف.