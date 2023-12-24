انت الأن تتابع خبر عشرات الشهداء بغزة وقوات الاحتلال تعتقل الرجال من المدارس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عشرات الشهداء والجرحى في عدد من شوارع جباليا البلد شمالي قطاع غزة، ويمنع القصف الإسرائيلي الطواقم الطبية من الوصول للمنطقة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الرافعي في جباليا البلد شمالي قطاع غزة، واعتقلت الرجال وأخرجت النساء بالقوة.

كما ألقت قوات الاحتلال عشرات القنابل الدخانية والفسفورية على جباليا البلد ومنطقة الجرن، بالتزامن مع محاولتها التقدم باتجاه جباليا البلد، وسط اشتباكات مع المقاومة وقصف مدفعي كثيف.

كما استشهد 40 فلسطينيا إلى جانب عشرات المصابين في قصف إسرائيلي على منازل بالمنطقة الوسطى من قطاع غزة منذ مساء السبت.

وشهيدان أحدهما طفل في قصف إسرائيلي على مجموعة مواطنين أثناء محاولتهم الحصول على مياه شرق خان يونس.

وقال مصدر طبي إن 19 فلسطينيا استشهدوا في خان يونس جنوبي قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي المستمر منذ مساء السبت.

على صعيد آخر، أعلن الجيش الأميركي إسقاط إحدى مدمراته 4 طائرات مسيرة استهدفتها في البحر الأحمر في أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات استهدفت سفنا في البحر الأحمر والمحيط الهندي خلال الـ24 ساعة الماضية



وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في منشور على منصة إكس أن المدمرة "يو إس إس لابون" التابعة للبحرية الأميركية تمكنت السبت من إسقاط 4 طائرات مسيّرة هجومية كانت تستهدفها في البحر الأحمر، مضيفة أنه لم يسجل وقوع إصابات.

وقالت إن المسيّرات أطلقت من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، موضحة أن طائرة مسيّرة اقتربت أيضا من الناقلة "إم في بلامانين" التي ترفع العلم النرويجي، في حين أصابت طائرة مسيّرة أخرى الناقلة "إم في سايبابا" التي ترفع العلم الهندي، دون وقوع إصابات



وأضافت "سنتكوم" أن الحوثيين في اليمن أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن على خطوط الملاحة في البحر الأحمر السبت، دون الإبلاغ عن إصابة أي سفينة.



ودفعت هجمات الحوثيين كبرى شركات الشحن إلى تفادي مرور سفنها عبر البحر الأحمر وتغيير مسارها نحو الطرف الجنوبي من أفريقيا على الرغم من ارتفاع التكاليف.