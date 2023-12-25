انت الأن تتابع خبر عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة بمخيم المغازي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الإثنين، مجزرةً كبيرة إثر استهدافها العديد من المنازل في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وأصابة عشرات الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأكدت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى وصول نحو 70 شهيدًا، بينهم من وصل أشلاء، جراء القصف المدفعي والغارات التي طالت العديد من المنازل في مخيم المغازي، مضيفة أنّ عددًا من المصابين وصلوا كذلك، إلى المستشفى، بينهم حالات خطرة جدًا.

وفي اليوم الـ79 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أفادت (وفا) بأنّ القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي لم يتوقف منذ ساعات الصباح على مناطق شمال ووسط القطاع، وكان مصدر طبي قد أفاد بأن 22 شهيدًا ارتقوا نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي على خان يونس منذ فجر الإثنين.

وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي عن استشهاد 20.424 فلسطينيًا، وجرح نحو 54.036 فلسطينيًا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.