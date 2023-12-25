انت الأن تتابع خبر كابينيت الاحتلال يناقش الليلة اقتراحًا مصريًا لصفقة هذه بنودها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من المتوقع أن يلتئم "كابينيت الحرب" المصغّر في دولة الاحتلال، الإثنين، لبحث اقتراح مصري لإنهاء الحرب في غزة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية قد ذكرت، في وقت متأخر من مساء الأحد، أنّ "مسؤولين إسرائيليين أكدوا في وقت سابق تقديم مصر مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المزيد من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة".

ويشير المقترح، وفق الإعلام العبري إلى أنه في مرحلته الأولى، سيكون الهدف فرض وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين على الأقل. خلال هذا الوقت، سيتم إطلاق سراح 40 أسيرًا للاحتلال لدى المقاومة. وفي المقابل ستطلق دولة الاحتلال سراح 120 أسيرًا فلسطينيًا لديها. وسيلي ذلك، في المرحلة الثانية، إجراء مفاوضات برعاية مصر.

وتنص المرحلة الثالثة بعد ذلك على وقف كامل لإطلاق النار واتفاق شامل بشأن تبادل المحتجزين والأسرى، وفي خطوة أخيرة، تسحب دولة الاحتلال جيشها، ويتمكن جميع النازحين من العودة إلى منازلهم.

ولم تعلّق الأطراف الفلسطينيّة، حتى الساعة على هذه المقترحات، لكن كانَ وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس هنية قبل عدّة أيام إلى القاهرة على رأس وفدٍ من الحركة، كما وصل أيضًا وفد من الجهاد الإسلامي.